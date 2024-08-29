جيش الاحتلال الصهيوني يعترف بإصابة جنديين في شمالي الضفة  ‫الغربية  – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 16:32

جيش الاحتلال الصهيوني يعترف بإصابة جنديين في شمالي الضفة  ‫الغربية 

منذ 9 mins 29 August، 2024
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