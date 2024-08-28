قناة 12 العبرية: أضرار في البنية التحتية في الجليل الأعلى عقب إطلاق صاروخين من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 18:30

قناة 12 العبرية: أضرار في البنية التحتية في الجليل الأعلى عقب إطلاق صاروخين من لبنان

منذ 1 ساعة 28 August، 2024
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