المقاومة الاسلامية: بعون الله تعالى تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها وعبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 09:18
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المقاومة الإسلامية: الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سيفند ادعاءات العدو الفارغة في خطاب يحدد لاحقا هذا اليوم
إعلام العدو: 3 مروحيات نقلت قتلى ومصابين إلى مستشفى شعاري تسيدك في القدس من قطاع غزة
حماس: ندين بأشد العبارات قيام جنود صهاينة بحرق نسخ من القرآن الكريم خلال اقتحامهم وتدنيسهم لمسجد بني صالح شمال قطاع غزة
وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة بناء لدعوة من الوسطاء للإطلاع على نتائج المفاوضات الأخيرة
جهاد طه: اذا كانت الإدارة الأميركية جادة بترجمة ما تقوله فيجب ان يكون هناك آليات تنفيذ لما تم التوافق عليه في 2 يوليو
كتائب المجاهدين: استهدفنا بالاشتراك مع كتائب شهداء الاقصى خطوط امداد العدو في نتساريم بصواريخ 107
المقاومة الاسلامية: بعون الله تعالى تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها وعبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة
منذ 19 mins
25 August، 2024
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