مراسل المنار: مسيرة معادية استهدفت سيارة في الحي الغربي لمدينة الخيام بصاروخين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 09:16

مراسل المنار: مسيرة معادية استهدفت سيارة في الحي الغربي لمدينة الخيام بصاروخين

منذ 58 mins 25 August، 2024
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