صفارات الإنذار تدوي في سعسع بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 07:46

صفارات الإنذار تدوي في سعسع بالجليل الغربي

منذ 11 mins 25 August، 2024
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