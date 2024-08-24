حدشوت بزمان العبري: نقل إصابة حرجة و عدد من الإصابات الأخرى التي وقعت في صفوف الجيش “الإسرائيلي” خلال المعارك في وسط وجنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 18:54

حدشوت بزمان العبري: نقل إصابة حرجة و عدد من الإصابات الأخرى التي وقعت في صفوف الجيش “الإسرائيلي” خلال المعارك في وسط وجنوب قطاع غزة

منذ 39 mins 24 August، 2024
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