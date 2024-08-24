بلدية دير البلح: نزوح 100 ألف مواطن من شرق المدينة خلال اليومين الماضيين وخروج 20 مركز إيواء عن الخدمة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 13:26
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كتائب المجاهدين: استهدفنا بالاشتراك مع كتائب شهداء الاقصى خطوط امداد العدو في نتساريم بصواريخ 107
بلدية دير البلح: نزوح 100 ألف مواطن من شرق المدينة خلال اليومين الماضيين وخروج 20 مركز إيواء عن الخدمة
منذ 2 ساعة
24 August، 2024
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