بلدية دير البلح: نزوح 100 ألف مواطن من شرق المدينة خلال اليومين الماضيين وخروج 20 مركز إيواء عن الخدمة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 13:26

بلدية دير البلح: نزوح 100 ألف مواطن من شرق المدينة خلال اليومين الماضيين وخروج 20 مركز إيواء عن الخدمة

منذ 2 ساعة 24 August، 2024
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