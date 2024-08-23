اعلام العدو: إطلاق 40 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 23 2024 - 21:54
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الاسلامية استهدفت مقر قيادة الفيلق الشمالي بقاعدة عين زيتيم بالصواريخ رداً على الاعتداءات وأصابته اصابة مباشرة
مراسل المنار: طائرة مسيرة معادية استهدفت سيارة على طريق عام صور - طيردبا محلة الرمالي
مصادر طبية فلسطينية: 18شهيدًا نتيجة القصف الصهيوني على وسط وجنوب قطاع غزة منذ صباح اليوم
كتائب القسام وسرايا القدس تخوضان اشتباكات مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة وتوقعان قتلى وجرحى بصفوفها
سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو المتوغلين جنوب حي الزيتون في مدينة غزة
إعلام العدو: مقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة في قطاع غزة
المتحدث باسم جيش العدو يعلن مقتل رقيب واصابة 7 جنود بينهم 3 اصابتهم خطرة في وسط قطاع غزة
مصادر صهيونية: اصابة حوالى 15 جندياً بينهم حالات خطيرة بصواريخ مضادة للدروع في قطاع غزة
مصدر عسكري سوري: تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة 7 مدنيين وخسائر مادية
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على مدينة الخيام والمنطقة الحرجية في اطراف بلدتي الطيري وحداثا جنوب لبنان
مراسل المنار: شهيد و3 جرحى بغارة على مخيم النصيرات في قطاع غزة
سرايا القدس قصفت اسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية
سرايا القدس قصفت قاعدة زيكيم بقذائف الهاون من العيار الثقيل
سرايا القدس: استهدفنا قوة صهيونية بقذائف مضادة للتحصينات واشتبكنا معها واوقعناها بين قتيل وجريح في تل الهوى بغزة
كتائب القسام: استهداف عدد من آليات العدو المتوغلة في محيط مصنع "ستار" جنوب شرق حي الزيتون بقذائف "الياسين 105"
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بالاشتراك مع سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين موقع كيسوفيم العسكري بقذائف الهاون
كتائب المجاهدين: استهدفنا بالاشتراك مع كتائب شهداء الاقصى خطوط امداد العدو في نتساريم بصواريخ 107
ألوية الناصر صلاح الدين: قصفنا بقذائف الهاون آليات وجنود العدو بمحيط مدينة حمد في خانيونس
هيئة البث الصهيونية: مقتل جندي واصابة 12 جراح 4 منهم خطرة بانفجار عبوة في حي الزيتون بمدينة غزة
مصدر عسكري سوري: حوالي الساعة 19:35 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى
اعلام العدو: إطلاق 40 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى
منذ 1 ساعة
23 August، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
قصف مدفعي صهيوني على وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
شهيد فلسطيني بقصف مدفعي صهيوني على غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
اعلام العدو: هبوط طائرة إجلاء عسكرية قادمة من قطاع غزة قبل قليل في مستشفى بلينسون الصهيوني
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}