إذاعة جيش العدو الإسرائيلي عن مسؤول أمني إسرائيلي: حزب الله أصاب قاعدة ميرون الجوية صباح اليوم بعدد من الصواريخ المضادة للدروع – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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August 23 2024 - 09:44

إذاعة جيش العدو الإسرائيلي عن مسؤول أمني إسرائيلي: حزب الله أصاب قاعدة ميرون الجوية صباح اليوم بعدد من الصواريخ المضادة للدروع

منذ 16 mins 23 August، 2024
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