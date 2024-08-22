القوات اليمنية: نؤكد الاستمرار بفرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو التابعة لشركات تتعامل معه وذلك في منطقة العمليات العسكرية المعلن عنها في البيانات السابقة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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August 22 2024 - 21:32

القوات اليمنية: نؤكد الاستمرار بفرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو التابعة لشركات تتعامل معه وذلك في منطقة العمليات العسكرية المعلن عنها في البيانات السابقة

منذ 21 mins 22 August، 2024
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