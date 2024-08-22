كتائب القسام: مجاهدونا فجروا عين نفق فخخت مسبقا بعبوة في قوة صهيونية بمنطقة “عبلة” غرب مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 22 2024 - 21:30

كتائب القسام: مجاهدونا فجروا عين نفق فخخت مسبقا بعبوة في قوة صهيونية بمنطقة “عبلة” غرب مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 36 mins 22 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة