غارة لطيران العدو الاسرائيلي على إحدى البركسات بشارع صلاح الدين شرق مخيم النصيرات بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 19:58

غارة لطيران العدو الاسرائيلي على إحدى البركسات بشارع صلاح الدين شرق مخيم النصيرات بقطاع غزة

منذ 29 mins 22 August، 2024
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