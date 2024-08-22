شهيد بقصف العدو الاسرائيلي لمجموعة من المواطنين بشارع السكة شرق حي الزيتون بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 20:00

شهيد بقصف العدو الاسرائيلي لمجموعة من المواطنين بشارع السكة شرق حي الزيتون بغزة

منذ 50 mins 22 August، 2024
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