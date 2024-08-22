وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها للمستشفيات 42 شهيداً و163 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 15:24

وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها للمستشفيات 42 شهيداً و163 جريحاً

منذ 53 mins 22 August، 2024
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