إعلام العدو: أكثر ما يخيف ويرعب سكان الشمال هو الدخول البري لحزب الله خصوصًا ونحن لا نعرف أي فكرة عن وجود الانفاق التي تخترق الحدود في الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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August 22 2024 - 13:52

إعلام العدو: أكثر ما يخيف ويرعب سكان الشمال هو الدخول البري لحزب الله خصوصًا ونحن لا نعرف أي فكرة عن وجود الانفاق التي تخترق الحدود في الشمال

منذ 22 mins 22 August، 2024
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