اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 12:22

اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم

منذ 12 mins 22 August، 2024
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