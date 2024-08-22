‏المقاومة ‏الإسلامية شنت هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة وأصابت أهدافها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 12:22

‏المقاومة ‏الإسلامية شنت هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة وأصابت أهدافها بدقة

منذ 28 mins 22 August، 2024
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