وزارة الصحة الفلسطينية: 3 شهداء في قصف بمسيرات إسرائيلية على مخيم طولكرم بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 22 2024 - 10:50

وزارة الصحة الفلسطينية: 3 شهداء في قصف بمسيرات إسرائيلية على مخيم طولكرم بالضفة الغربية

منذ 47 mins 22 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة