الاعلام الفلسطيني: سماع صوت انفجار كبير وتجدد الاشتباكات داخل مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 10:48

الاعلام الفلسطيني: سماع صوت انفجار كبير وتجدد الاشتباكات داخل مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية

منذ 59 mins 22 August، 2024
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