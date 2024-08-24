22 شهيدا إثر غارات الاحتلال على منازل مأهولة بالسكان في قطاع غزة منذ فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 09:22
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المقاومة الإسلامية قصفت مستعمرة كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا على دفعات رداً على اعتداءات العدو واستهداف المدنيين
مراسل المنار: غارتان جويتان صهيونيتان استهدفتا بلدتي ميس الجبل وعيترون جنوب لبنان
مراسل المنار: طائرة مسيّرة معادية استهدفت سيارة على طريق عام صور - طيردبا محلة الرمالي
شهداء واصابات في قصف طائرات العدو مواطنين بمنطقة ابو عريف في دير البلح وسط قطاع غزة
4 شهداء في قصف الاحتلال شقة سكنية في النصيرات وسط قطاع غزة
القسام: فور تقدم أفراد قوة راجلة في المكان الى منزل مفخخ مسبقًا بعدد من العبوات تم تفجيرها ووقوعهم بين قتيل وجريح
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بالاشتراك مع سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين موقع كيسوفيم العسكري بقذائف الهاون
كتائب المجاهدين: استهدفنا بالاشتراك مع كتائب شهداء الاقصى خطوط امداد العدو في نتساريم بصواريخ 107
ألوية الناصر صلاح الدين: قصفنا بقذائف الهاون آليات وجنود العدو بمحيط مدينة حمد في خانيونس
هيئة البث الصهيونية: مقتل جندي واصابة 12 جراح 4 منهم خطرة بانفجار عبوة في حي الزيتون بمدينة غزة
مصادر صهيونية: اصابة حوالى 15 جندياً بينهم حالات خطيرة بصواريخ مضادة للدروع في قطاع غزة
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على مدينة الخيام والمنطقة الحرجية في اطراف بلدتي الطيري وحداثا جنوب لبنان
مراسل المنار: 11 شهيدا بينهم اطفال ونساء في قصف طائرات العدو منزلاً في حي الأمل بخانيونس جنوب قطاع غزة
مراسل المنار: 11 شهيدا وعدد من الإصابات جراء غارة للطيران المسير على حي الكتيبة في خانيونس
مراسل المنار: 5 إصابات بينهم سيدتان بعد اطلاق طائرات كواد كابتر النار تجاه خيام النازحين شرق دير البلح
سرايا القدس قصفت اسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية
سرايا القدس قصفت قاعدة زيكيم بقذائف الهاون من العيار الثقيل
إعلام العدو: مقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة في قطاع غزة
المتحدث باسم جيش العدو يعلن مقتل رقيب واصابة 7 جنود بينهم 3 اصابتهم خطرة في وسط قطاع غزة
مواجهات بين مقاومين وقوات الإحتلال خلال اقتحامها قرية التل جنوب غرب نابلس
22 شهيدا إثر غارات الاحتلال على منازل مأهولة بالسكان في قطاع غزة منذ فجر اليوم
منذ 2 يوم
22 August، 2024
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