هيئة عمليات التجارة البريطانية: وقوع انفجارين قرب سفينة على بعد 57 ميلا بحريا إلى الجنوب من مدينة عدن اليمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 06:16

هيئة عمليات التجارة البريطانية: وقوع انفجارين قرب سفينة على بعد 57 ميلا بحريا إلى الجنوب من مدينة عدن اليمنية

منذ 56 mins 22 August، 2024
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