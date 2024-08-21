مجلس الجليل الأعلى: رصد سقوط صواريخ في المنطقة الواقعة شمال شرق سهل الحولة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 22:16

مجلس الجليل الأعلى: رصد سقوط صواريخ في المنطقة الواقعة شمال شرق سهل الحولة

منذ 27 mins 21 August، 2024
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