تشييع مهيب للشهيد المجاهد على طريق القدس حسين محمد مصطفى في بلدة بيت ليف الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 22:16

تشييع مهيب للشهيد المجاهد على طريق القدس حسين محمد مصطفى في بلدة بيت ليف الجنوبية

منذ 45 mins 21 August، 2024
مصطفى
لبنان

أجملُ الورودِ جمعت من حقولِ بلداتِ الجنوب، لتنثرَ على أجملِ وأبهىَ الوجوه، وجوهِ شهداءَ ارتقوا على طريقِ القدس.

بركبِ الواصلينَ إلى جناتِ الخلدِ والنعيم، التحقَ الشهيد السعيد حسين محمد مصطفى، وتكريماً لما قدمهُ وبذلهُ دفاعاً عن لبنان، أقيمت لهُ مراسمُ وداعٍ تليقُ بمقامِ الشهادة في ساحةِ بلدة بيت ليف، فكانَ العهدُ والقسمُ من إخوانهِ المجاهدين بإكمالِ المسيرة..
وبعدَ الصلاةِ على الجثمانِ الطاهر بمشاركة النائب حسين جشي، ارتفعتِ القبضاتُ وأطلقتِ الهتافاتُ بالتزامنِ مع حملِ الجثمانِ على الأكف، ثم انطلقت مسيرةٌ حاشدة في الطرقات نحو  الجبانة، التي احتضنَ ترابُها جثمانَ الشهيدِ الطاهر كماَ كلِ من سبقهُ من شهداء.

المصدر: اذاعة النور

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