المقاومة الاسلامية: رداً على ‏اعتداء ‏العدو الذي طال منطقة البقاع قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري المحتل بصليات من صاروخ ‏كاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 09:22

المقاومة الاسلامية: رداً على ‏اعتداء ‏العدو الذي طال منطقة البقاع قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري المحتل بصليات من صاروخ ‏كاتيوشا

منذ 15 mins 21 August، 2024
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