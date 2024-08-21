إذاعة جيش العدو: اندلاع حرائق في كتسرين وإغلاق عدة شوارع ومحاور طرق في الجولان عقب قصف صاروخي من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 09:22

إذاعة جيش العدو: اندلاع حرائق في كتسرين وإغلاق عدة شوارع ومحاور طرق في الجولان عقب قصف صاروخي من لبنان

منذ 28 mins 21 August، 2024
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