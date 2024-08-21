مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة دير ميماس لجهة مجرى الليطاني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 09:22
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القسام اشتبكت مع قوة صهيونية خاصة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح مؤكدة وقوع 3 قتلى على الأقل
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المتحدث باسم الحرس الثوري: القرار بشأن وقت وطريقة الرد يعتمد على الظروف وتخطيط القادة المعنيين
المتحدث باسم الحرس الثوري: القرار بشأن وقت وطريقة الرد يعتمد على الظروف وتخطيط القادة المعنيين
بوتين: روسيا ستحقق أهدافها في مكافحة النازيين الجدد تماماً كما حققت أهدافها في مكافحة الارهاب
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة دير ميماس لجهة مجرى الليطاني
منذ 30 mins
21 August، 2024
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