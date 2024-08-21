وسائل إعلام أجنبية: هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريراً عن حادث على بعد 77 ميلاً بحرياً إلى الغرب من الحديدة في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 09:20

وسائل إعلام أجنبية: هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريراً عن حادث على بعد 77 ميلاً بحرياً إلى الغرب من الحديدة في اليمن

منذ 38 mins 21 August، 2024
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