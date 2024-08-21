مقاومون استهدفوا نقطة “جبل جرزيم” الصهيونية قرب مدينة نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 02:18

مقاومون استهدفوا نقطة “جبل جرزيم” الصهيونية قرب مدينة نابلس بالضفة المحتلة

منذ 5 mins 21 August، 2024
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