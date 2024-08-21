وزارة الصحة اللبنانية: شهيد و20 جريحا بينهم حالة حرجة و8 أطفال في حصيلة غير نهائية للغارات الاسرائيلية على البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 21 2024 - 02:18

وزارة الصحة اللبنانية: شهيد و20 جريحا بينهم حالة حرجة و8 أطفال في حصيلة غير نهائية للغارات الاسرائيلية على البقاع

منذ 7 mins 21 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة