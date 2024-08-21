وزارة الصحة اللبنانية: شهيد و20 جريحا بينهم حالة حرجة و8 أطفال في حصيلة غير نهائية للغارات الاسرائيلية على البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 02:18
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القسام استهدفت قوتين صهيونيتين متحصنتين داخل مبنيين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح بقذائف TBG
القسام اشتبكت مع قوة صهيونية خاصة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح مؤكدة وقوع 3 قتلى على الأقل
سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعاً لآليات وجنود العدو المتوغلين في منطقة القرارة شمال شرق خانيونس
الدفاع المدني بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 12 جراء قصف الاحتلال مدرسة "مصطفى حافظ" التي تؤوي نازحين غرب مدينة غزة
المقاومة الإسلامية في العراق: استهدف مجاهدونا هدفاً حيوياً في أم الرشراش (إيلات) المحتلة بواسطة الطيران المسيّر
المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني: الكيان الصهيوني حدد أهدافا من وراء اغتيال الشهيد هنية ولم يتحقق أي منها
المتحدث باسم الحرس الثوري: قد لا يكون الرد الإيراني تكرارًا للعمليات السابقة وفترة انتظار هذا الرد قد تطول
المتحدث باسم الحرس الثوري: القرار بشأن وقت وطريقة الرد يعتمد على الظروف وتخطيط القادة المعنيين
المتحدث باسم الحرس الثوري: القرار بشأن وقت وطريقة الرد يعتمد على الظروف وتخطيط القادة المعنيين
بوتين: روسيا ستحقق أهدافها في مكافحة النازيين الجدد تماماً كما حققت أهدافها في مكافحة الارهاب
وزارة الصحة اللبنانية: شهيد و20 جريحا بينهم حالة حرجة و8 أطفال في حصيلة غير نهائية للغارات الاسرائيلية على البقاع
منذ 7 mins
21 August، 2024
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