طيران العدو الاسرائيلي يستهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 23:02
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طيران العدو الاسرائيلي يستهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة
منذ 17 mins
20 August، 2024
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