قوات الشهيد عمر القاسم: فجرنا عبوة ناسفة مضادة للأفراد في قوة من جنود العدو في حي السلام شرقي مدينة رفح وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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قوات الشهيد عمر القاسم: فجرنا عبوة ناسفة مضادة للأفراد في قوة من جنود العدو بحي السلام شرق رفح وحققنا اصابات مؤكدة
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قوات الشهيد عمر القاسم: فجرنا عبوة ناسفة مضادة للأفراد في قوة من جنود العدو في حي السلام شرقي مدينة رفح وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح
منذ 1 ساعة
20 August، 2024
عاجل
قوات الشهيد عمر القاسم
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