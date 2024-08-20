مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية قصفوا مقر الفرقة 146 في جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 14:14

مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية قصفوا مقر الفرقة 146 في جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا

منذ 44 mins 20 August، 2024
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