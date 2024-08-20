القيادي في حماس أسامة حمدان: السنوار كان مواكبا لعملية التفاوض وشريكا في صناعة القرارات المتعلقة بها وأكدنا للوسطاء أننا لسنا بحاجة لمفاوضات جديدة وإنما آلية للتنفيذ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 20 2024 - 03:16

القيادي في حماس أسامة حمدان: السنوار كان مواكبا لعملية التفاوض وشريكا في صناعة القرارات المتعلقة بها وأكدنا للوسطاء أننا لسنا بحاجة لمفاوضات جديدة وإنما آلية للتنفيذ

منذ 2 ساعة 20 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة