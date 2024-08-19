المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد عباس بديع ملحم “جهاد” مواليد عام 1990 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 13:32

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد عباس بديع ملحم “جهاد” مواليد عام 1990 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 44 mins 19 August، 2024
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