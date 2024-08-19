الخارجية الايرانية: ايران ووفقا للقوانين الدولية لها الحق بالدفاع عن امنها القومي ولها الحق بتأديب الكيان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 12:02
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المقاومة الإسلامية: الهجوم على قاعدة سنط جين استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصاب أهدافه بدقة
قاعدة سنط جين تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 16.5 كلم وهي تتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو
المقاومة الإسلامية: استهداف ثكنة زرعيت وانتشار جنود في محيطها بالأسلحة الصاروخية والمدفعية ما أدى لتدمير جزء منها
المقاومة الإسلامية: الهجوم على ثكنة زرعيت ردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية وخصوصًا في بلدة باتوليه
المقاومة الإسلامية: استهدف المجاهدون موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية: التصدي لمجموعة الجنود جاء بعد مراقبتها ومتابعتها مما أوقع فيها إصابات مؤكدة وأجبرها على التراجع
إعلام العدو: مقتل جندي وإصابة 6 بينهم حالة خطيرة بانفجار عدد من الطائرات المسيّرة في منطقة يعرا بالجليل الغربي
العدوان الصهيوني على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ318 على التوالي ويوقع 40099 شهيدًا و92609 جرحى
استشهاد الصحافي إبراهيم المحارب بعد استهداف الاحتلال مجموعة من الصحافيين قرب مدينة حمد شمال غرب خان يونس الاحد
القيادي في حركة حماس محمود مرداوي: عملية قلقيلية رد طبيعي على إجرام الاحتلال ورسالة بأن مقاومة شعبنا ماضية ومتصاعدة
حماس: المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو برفضه وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة مما يحول دون إنجاز صفقة التبادل
حماس: نؤكد التزامنا بما وافقنا عليه في 2 يوليو وندعو الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه
الخارجية الايرانية: إيران ووفقا للقوانين الدولية لها الحق بالدفاع عن أمنها القومي ولها الحق بتأديب الكيان الصهيوني
القناة 13 الصهيونية: طاقم المفاوضات أبلغ نتنياهو أن الجولة الحالية إذا تفجرت فمن غير المؤكد متى يمكن العودة إليها
الحكومة اللبنانية: ميقاتي أُبلغ من نظيره الجزائري بقرار تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لتجاوز أزمة الكهرباء
وزارة الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير 27 آلية بينها 6 دبابات في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
الخارجية الايرانية: ايران ووفقا للقوانين الدولية لها الحق بالدفاع عن امنها القومي ولها الحق بتأديب الكيان الصهيوني
منذ 1 ساعة
19 August، 2024
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