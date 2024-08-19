اعلام العدو: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة جراء انفجار طائرة بدون طيار أطلقها حزب الله تجاه يعرا بالجليل الغربي كما قُتل جندي إسرائيلي خلال المعارك جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 19 2024 - 10:30

اعلام العدو: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة جراء انفجار طائرة بدون طيار أطلقها حزب الله تجاه يعرا بالجليل الغربي كما قُتل جندي إسرائيلي خلال المعارك جنوب قطاع غزة

منذ 7 mins 19 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة