مراسل المنار: مدفعية العدو الصهيوني تستهدف اطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 10:30

مراسل المنار: مدفعية العدو الصهيوني تستهدف اطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

منذ 10 mins 19 August، 2024
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