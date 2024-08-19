قصف مدفعي مكثف يستهدف مدينة حمد السكنية ومحيطها شمال غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 19 2024 - 10:30

قصف مدفعي مكثف يستهدف مدينة حمد السكنية ومحيطها شمال غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة

منذ 12 mins 19 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة