كتائب شهداء الأقصى – نابلس: تصدى مقاتلونا لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات الناسفة ويخوضون اشتباكاتٍ عنيفة معها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 08:58

كتائب شهداء الأقصى – نابلس: تصدى مقاتلونا لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات الناسفة ويخوضون اشتباكاتٍ عنيفة معها

منذ 54 mins 19 August، 2024
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