مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في ‏محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 08:58

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في ‏محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها

منذ 58 mins 19 August، 2024
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