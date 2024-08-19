غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 19 2024 - 02:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
18 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي بشكل قاطع الرواية المختلقة لـ"وول ستريت جورنال" حول استشهاد القائد الكبير فؤاد شكر
صحيفة يديعوت أحرونوت لصهيونية: تهديدات حزب الله والانتظار المستمر للرد الإيراني يمكن أن يدفع الناس إلى الجنون
مراسل المنار: شهيد و15 إصابة بعضها خطرة جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل وبرج "زقوت" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
كتائب القسام: تفجير عبوتين برميلية وصدمية بقوات العدو المترجلة من الآليات شمال مدينة خانيونس وإيقاعهم بين قتيل وجريح
مصادر المنار: الطرف الجزائري هو من اتخذ المبادرة تجاه لبنان لمساعدته في تخطي أزمته والشحنة الأولى ستصل بعد نحو أسبوع
وزارة الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير 27 آلية بينها 6 دبابات في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
منذ 36 mins
19 August، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
قوات العدو الاسرائيلي تطلق قنابل إضاءة في سماء مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
اشتباكات بين المقاومة وقوات العدو الاسرائيلي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
الصحافة اليوم 19-8-2024
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}