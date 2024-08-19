قوات العدو الاسرائيلي تطلق قنابل إضاءة في سماء مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 02:42
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إعلام العدو: اندلاع حرائق في بيت هلل بإصبع الجليل عقب سقوط صواريخ أطلقت من لبنان
مراسل المنار: شهيد و15 إصابة بعضها خطرة جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل وبرج "زقوت" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
كتائب شهداء الأقصى: مقاتلونا دكوا قوات العدو الصهيوني المتوغلة في محيط مدينة حمد غرب خانيونس بقذائف الهاون
إعلام العدو: تسجيل إطلاق 4 صواريخ من خان يونس في قطاع غزة منذ صباح الأحد سقط أحدها في مستوطنة نير عوز
إعلام العدو: مقتل حارس مستوطنة كدوميم شمال الضفة الغربية بعدما هاجمه شاب فلسطيني واستولى على سلاحه
الحكومة اللبنانية: ميقاتي أُبلغ من نظيره الجزائري بقرار تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لتجاوز أزمة الكهرباء
المقاومة الإسلامية: التصدي لمجموعة الجنود جاء بعد مراقبتها ومتابعتها مما اوقع فيها إصابات مؤكدة وأجبرها على التراجع
مصادر المنار: الطرف الجزائري هو من اتخذ المبادرة تجاه لبنان لمساعدته في تخطي أزمته والشحنة الأولى ستصل بعد نحو أسبوع
وزارة الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير 27 آلية بينها 6 دبابات في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي بشكل قاطع الرواية المختلقة لـ"وول ستريت جورنال" حول استشهاد القائد الكبير فؤاد شكر
المقاومة الإسلامية: استهدف المجاهدون موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة
اتحاد نقابات العمال في سوريا: ندين المجزرة بحق العمال السوريين في الكفور ونطالب المجتمع الدولي بمحاسبة "إسرائيل"
صحيفة يديعوت أحرونوت لصهيونية: تهديدات حزب الله والانتظار المستمر للرد الإيراني يمكن أن يدفع الناس إلى الجنون
العدوان الصهيوني على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ317 على التوالي ويوقع 40099 شهيدًا و92609 جرحى
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب مجزرتين خلال 24 ساعة وصل منهما إلى المستشفيات 25 شهيدًا و72 جريحًا
كتائب القسام: تفجير عبوتين برميلية وصدمية بقوات العدو المترجلة من الآليات شمال مدينة خانيونس وإيقاعهم بين قتيل وجريح
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي من الكتيبة 202 في لواء المظليين بجروح خطيرة جنوب قطاع غزة
الضفة الغربية: اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس
القيادي في حركة حماس محمود مرداوي: عملية قلقيلية رد طبيعي على إجرام الاحتلال ورسالة بأن مقاومة شعبنا ماضية ومتصاعدة
الخارجية الأميركية: وزير الخارجية أنتوني بلينكن يصل إلى "تل ابيب" وسيلتقي نتنياهو وهرتزوغ وغالانت يوم الاثنين
رويترز: مسؤول كبير بإدارة بايدن قال إن المحادثات للتوصل لاتفاق هدنة وإعادة الرهائن من غزة وصلت الآن إلى نقطة تحول
الرئيس ميقاتي شكر الرئيس الجزائري على هذه المبادرة وشكر نظيره الجزائري على وقوف الجزائر المستمر إلى جانب لبنان
قوات العدو الاسرائيلي تطلق قنابل إضاءة في سماء مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
منذ 40 mins
19 August، 2024
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