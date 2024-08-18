أسامة ‫حمدان للمنار: إذا فشلت جهود وقف إطلاق النار فهذا يؤكد أن ‫الولايات المتحدة غير جادة بمساعي وقف التصعيد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 23:28

أسامة ‫حمدان للمنار: إذا فشلت جهود وقف إطلاق النار فهذا يؤكد أن ‫الولايات المتحدة غير جادة بمساعي وقف التصعيد

منذ 1 ساعة 18 August، 2024
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