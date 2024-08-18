مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يستهدفون التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 20:06

مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يستهدفون التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها

منذ 14 mins 18 August، 2024
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