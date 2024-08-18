لجان المقاومة في فلسطين تبارك العملية البطولية في مغتصبة كدوميم شرق قلقيلية وتؤكد انها الرد الأمثل والأصوب على جرائم الابادة في قطاع غزة وجرائم الإغتيال في الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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August 18 2024 - 18:22

لجان المقاومة في فلسطين تبارك العملية البطولية في مغتصبة كدوميم شرق قلقيلية وتؤكد انها الرد الأمثل والأصوب على جرائم الابادة في قطاع غزة وجرائم الإغتيال في الضفة المحتلة

منذ 21 mins 18 August، 2024
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