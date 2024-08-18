شهيدان و5 إصابات وصلت الى مستشفى ناصر جراء استهداف العدو الاسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 02:04

شهيدان و5 إصابات وصلت الى مستشفى ناصر جراء استهداف العدو الاسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 18 August، 2024
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