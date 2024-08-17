اعلام العدو: رصد إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة برعام بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 17 2024 - 19:34

اعلام العدو: رصد إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة برعام بالجليل الغربي

منذ 23 mins 17 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة