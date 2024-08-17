المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام بمحلقات ‏هجومية إنقضاضية وتم إصابتها بدقة مما أدى الى تدميرها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 19:32

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام بمحلقات ‏هجومية إنقضاضية وتم إصابتها بدقة مما أدى الى تدميرها

منذ 54 mins 17 August، 2024
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