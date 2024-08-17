اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كيلع شمال الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 19:32

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كيلع شمال الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 1 ساعة 17 August، 2024
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