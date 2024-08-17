الطيران الحربي المعادي يخرق جدار الصوت فوق عدد من قرى الجنوب والبقاع الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 14:20

الطيران الحربي المعادي يخرق جدار الصوت فوق عدد من قرى الجنوب والبقاع الغربي

منذ 40 mins 17 August، 2024
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